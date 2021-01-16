Петербургское управление Следственного комитета России подвело неутешительные итоги новогодних каникул. Не для всех горожан праздники прошли хорошо и безболезненно. Кроме множества мелких и средних инцидентов, за первую декаду января случилось и несколько серьезных преступлений.- Это девять убийств, одно причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, три преступления сексуального характера, а также несколько происшествий, связанных с травмированием несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба Следкома.Как доложил руководитель управления главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину, по всем материалам идет работа.А Северо-Западное следственное управление на транспорте СК продолжает разбираться с авиакатастрофой в Гостилицах. Там при столкновении двух частных самолетов погибли три человека, в том числе муж с женой, для которой полет был подарком на день рождения.