Медики Санкт-Петербурга поставили новый рекорд по вакцинации от коронавируса. За 16 января они привили первым и вторым компонентом вакцины 2870 человек. А всего в городе прививки поставили более 21 тысячи горожан.- За весь период в Петербурге вакцинировано 21 872 человека. Из них 3 475 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привито 1 987 человек, вторично 883. Итого за сутки выполнено 2 870 инъекций, - сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на Межведомственный городской координационный совет.В числе привитых – 3656 медиков, 2954 педагога, 648 социальных работников, 479 сотрудников силовых структур.Также вакцину получили 7042 петербуржца старше 60 лет.Всего с начала прививочной кампании в город поступило 42 692 комплектов вакцины. Неизрасходованный остаток - 20 820 комплектов, он находится в поликлиниках и доступен для работы.