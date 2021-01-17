Экстремальные крещенские морозы, которые Санкт-Петербургу обещают синоптики, повременят спешить в город. Сегодня, 17 января, большой минус на градуснике сменится временным потеплением.– Погоду в Северной столице будет определять циклон, вытянувшийся от Кольского полуострова в Баренцево море, и связанные с ним атмосферные фронты, – объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – В такой ситуации в регионе облачно, пройдет небольшой снег, а дневные показания термометров приблизятся к норме.Температура воздуха по городу должна составить пять-семь градусов ниже нуля, по Ленобласти – четыре-девять градусов мороза, а на востоке области ожидают до минус 13.Пронизывающего шквального ветра сегодня, к счастью, не будет: его скорость составит два-семь метров в секунду. Атмосферное давление тоже обещают в пределах нормы – 761 миллиметр ртутного столба.