Еще один прекрасный человек погиб в битве с коронавирусом: 15 января в Санкт-Петербурга в одной из больниц умер Евгений Усов – один из старейший сотрудников российского «Гринписа», эксперт Постоянной комиссии по экологическим правам Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Евгению было 57 лет.– Женя работал фактически во всех сферах, которыми занималась наша организация: спасение Байкала, создание особо охраняемых природных территории , лесные проблемы, токсическое загрязнение воздуха и воды в городах, сохранение всемирного природного наследия ЮНЕСКО, – рассказывают сподвижники. – Он стоял у истоков появления и развития коммуникационной работы в российском «Гринписе»: он был его первым пресс-секретарем, а с 1998 года руководил медиаслужбои , затем создал и многие годы возглавлял фотовидеоотдел «Гринписа» России.Евгений Усов был не только рациональным защитником, но и очарованным ценителем нетронутой природы. Благодаря этому на снимках «Гринписа» отразились и многочисленные экологические нарушения, и великолепные пейзажи самых отдаленных уголков страны.– Очень трудно представить себе «Гринпис» без нашего коллеги и доброго друга, – говорят в «Гринписе». – Мы будем помнить о нем.