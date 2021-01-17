За прошедшие сутки на коронавирус в Санкт-Петербурге обследовали еще 28 134 человека.– Обработали 2673 вызова, поступивших по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, – сообщают в Смольном.По последним данным, в городе работают 1030 обученных волонтеров, которые выполнили 4154 заявки. Так, гуманитарную помощь – продуктовые наборы, положенные одиноким заболевшим, пенсионерам и малообеспеченным многодетным, – с начала октября получили уже 131 829 человек (то есть в среднем 12 857 человек в сутки). Попросить волонтеров о помощи можно по номеру горячей линии: 8 (800) 200 34 11.180 добровольцев уже подключились к проекту «Подвези врача», стартовавшему в ноябре. Помощники на авто помогли добраться докторам до больных по 7069 адресам. Вступить в ряды автоволонтеров можно по номеру: +7 (921) 905 09 94.Еще 37 волонтеров стали волонтерами-медиками. Сейчас они трудятся в 11 поликлиниках города. И за последние сутки они позвонили и узнали о самочувствии 307 пациентов с «ковидом», которые лечатся на дому. Кроме того, такие волонтеры помогают с заполнением медицинских документов и контролем температуры на входе в поликлинику. Они работают в две трехчасовых смены в день.