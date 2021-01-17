Работу канала нелегальной миграции и постановки на учет остановили в Санкт-Петербурге. Еще весной 2020-го в городе задержали трех женщин 27-36 лет – богинь «легализации» гастарбайтеров за скромную плату. Теперь их готовятся отправить под суд.Преступная группа под управлением дамской троицы орудовала в Петербурге с мая по ноябрь 2018 года. За это время «легализовать» – то есть незаконно поставить на миграционный учет – успели более двух с половиной тысяч мигрантов.– Женщины привлекли четверых безработных, обладающих навыками работы с миграционными документами. У каждого была своя роль, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Члены ОПГ арендовали помещение в центре Петербурга и оборудовали его под офис с мебелью и оргтехникой, который с виду занимался законной коммерческой деятельностью.На деле наемники лично или по «сарафанному радио» находили иностранцев, которым нужна их «помощь». Гастарбайтеры отдавали документы и деньги курьеру, а обратно курьер уже привозил нужные бумаги. Чтобы «узаконить» мигрантов в Петербурге, ОПГ скупила 17 фирм-однодневок, куда номинально и устраивала на работу своих клиентов.Теперь расследование завершено, женщин приглашают в суд. Младшая из преступниц до момента правосудия не дожила, а вот двум ее подельницам грозит до семи лет за решеткой.