Ночной конфликт между водителем и пешеходами на проспекте Культуры завершился стрельбой и «Скорой помощью». Огонь по людям около двух часов ночи 17 января открыли во дворе дома №22 корпус 2.– Между водителем и пешеходами произошел конфликт, который быстро перерос в драку, – сообщают в УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – В результате водитель автомобиля достал травматический пистолет «Оса» и несколько раз выстрелил в одного из участников конфликта.Тем временем неподалеку патрулировал наряд вневедомственной охраны. Правоохранители услышали звуки выстрелов и бросились на помощь. Стрелка тут же задержали, пистолет – который был у него законно – изъяли. Как выяснилось, ранее стрелок уже был судим за самоуправство.Пострадавшего пешехода отправили в Елизаветинскую больницу с ранениями шеи, живота и правой руки.