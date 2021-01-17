Пожарище «съел» треть жилой многоэтажки в Сертолове Ленинградской области в ночь на 17 января. Без крыши над головой временно остались 64 жителя четырехэтажки.Дом в микрорайоне «Черная речка» вспыхнул в начале десятого 16 января. Загорелась одна из квартир в первом подъезде здания.– С помощью ручных пожарных лестниц и автолестницы с вышележащих этажей спасено 10 человек, 20 человек с помощью спасательных устройство вывели по маршевой лестнице, а 30 жителей эвакуировались самостоятельно, – сообщают в ГУ МЧС по Ленинградской области.Всего здание покинуло 64 человека. Чудом обошлось без жертв и даже без пострадавших. Пока 75 спасателей и 16 спецмашин боролись с огнем, жители укрылись в ближайшей школе. Только к половине второго ночи распространение огня удалось остановить, к двум – ликвидировать открытое горение, а проливали обгоревшее здание до самого утра.Площадь пожара превысила 400 квадратных метров. В полыхающем подъезде во время тушения рухнула крыша. По оценке специалистов, восстановлению сгоревший подъезд не подлежит вовсе, а два соседних, которые также затронул огонь, теперь имеют серьезные проблемы с коммуникациями.Власти предоставляют погорельцам временное жилье, пока решается вопрос судьбы здания, а жители Сертолова объявили сбор теплых вещей и предметов первой необходимости.