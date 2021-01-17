В Санкт-Петербурге обещанные синоптиками крещенские морозы на время отступили, дав петербуржцам спокойно прогуляться по любимому городу в воскресенье, 17 января. Но предыдущие морозные дни и минувшая ночь на стыке холода и потепления превратила «Лахта Центр» в самую большую сосульку России и Европы.Обледеневшую вершину 462-метрового небоскреба в минус 19 градусов разглядел на своих кадрах специалист по аэросъемке Антон Галахов.– Морозец на высоте 462 метра, – прокомментировал автор снимки с заснеженным «Лахта Центром».Фотограф добавил, что в глыбу льда верхушка небоскреба, конечно, не превратилась: льдом покрылись лишь мелкие выступающие конструкции, основная же часть вершины осталась чистой благодаря системе подогрева.Кстати, как ранее рассказывали и показывали «Комсомолке» создатели небоскреба, верхние этажи нежилые: они сделаны из сетки, чтобы декоративно завершить форму здания и одновременно позволить ему устоять перед натиском ветров. От наледи и снега «Лахту» призваны чистить специальные устройства, которые наподобие автомобильных дворников перемещаются по ребрам высотки сверху вниз.