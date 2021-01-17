Шок-контент ждал 12-летнюю девочку в переписке с папой в «Ватсапе». 36-летний безработный житель Санкт-Петербурга почему-то решил отправить родной дочке интимные фотографии. И на одном снимке он остановиться не смог.Неприличные снимки в переписке с отцом обнаружила бывшая супруга доктора и мама девочки – стоматолог-терапевт одной из платных клиник Петербурга. Как выяснилось, интимные картинки школьница получала от папы в течение месяца, с 6 декабря по 1 января. 14 января шокированная женщина пришла в полицию и подала заявление.Вчера ранним утром, 16 января, папу-педофила задержали. В тот же день, как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, на него завели уголовное дело по факту развратных действий.Сейчас мужчина находится в изоляторе. За Интернет-развращение дочери ему светит от трех до восьми лет тюрьмы.