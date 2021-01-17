Завтра, 18 января, исполнится ровно 78 лет с тех пор, как в ходе наступательной операции «Искра» удары Ленинградского и Волховского фронтов разорвали блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Прорыв блокады стал предвестником побед под Сталинградом и Курском и поражения нацизма в целом.С поздравлениями к петербуржцам уже спешат первые лица региональных и федеральных властей.– Мы чтим подвиг тех, кто сражался, не жалея своей жизни, и отстоял Ленинград. Эти героические дни навсегда в наших сердцах. Вечная слава героям города на Неве! – написала в обращении председатель Совфеда Валентина Матвиенко. – Дорогие петербуржцы, желаю вам мира, счастья и всего самого доброго.– Мы восхищаемся беспримерным подвигом отцов и дедов, выстоявших в огненном кольце. Память о тех, кто отдал жизнь ради счастья будущих поколений, навсегда сохранится в наших сердцах, – отметили губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – Мы говорим слова величайшей благодарности нашим ветеранам за свободу, возможность трудиться на благо любимого города и страны, воспитывать детей и внуков. Сердечно поздравляем всех ленинградцев-петербуржцев с праздником!Завтра, 18 января, в 16:00 на Пискаревском мемориальном кладбище пройдет традиционная акция. К Матери-Родине возложат цветы, а неподалеку из зажженных свечей выложат слова «Мы помним».