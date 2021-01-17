Свежей информацией о главных пандемических показателях в Санкт-Петербурге поделились в Межведомственном городском координационном совете.– По сравнению с данным недельной давности, сегодня отмечается увеличение количества выздоровевших (на 14,5 процента) и значительное снижение количества обратившихся за медицинской помощью с подтвержденным диагнозом (на 42,4 процента), – сообщают в совете. – Отмечается также умеренный рост госпитализированных по сравнению с прошлым воскресеньем (на 1,7 процента).На сегодня в стационарах свободно 25,9 процента ковидных коек (из 12 488 развернутых), это максимальный показатель с начала 2021 года. Тяжело болеет коронавирусной инфекцией каждый пятый госпитализированный, на ИВЛ (их в городе 2157 штук) – 372 пациента.Вакцинация продолжается. Всего на сегодня в Петербурге привили от коронавируса 22 349 человек, из них 3913 – дважды. За последние сутки выполнили 915 инъекций. В пунктах вакцинации в запасе 20 343 комплекта вакцины.– Несмотря на показатели, вероятность заразиться в общественном месте, особенно если человек пренебрегает СИЗами и социальной дистанцией, сейчас вероятнее, чем несколько дней назад, – предупреждают специалисты.