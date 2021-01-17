«Лыжи, коньки и «ватрушки» – это не по-петербургски», – решили два жителя города на Неве – и начали паковать парашюты. С ними экстремалы сегодня днем, 17 января, поднялись на последний этаж жилой высотки в Рыбацком и прыгнули с пожарного балкона.– Зимние развлечения: парашютисты прыгнули с жилого дома и приземлились на торосы на Неве, – написали свидетели экстремальной забавы в соцсетях.Далеко лететь парашютистам не пришлось: выбранная ими высотка стоит прямо на берегу Невы. Правда, по ходу движения им пришлось пройти в опасной близости от линий электропередач (по крайней мере, такое впечатление складывается у зрителей кадров, которые сделали очевидцы). Да и выход на лед – в том числе Невы – до середины апреля запрещен распоряжением МЧС: погода слишком неустойчива, морозы сменяются оттепелями, а потому ходить по льду становится опасно даже в разгаре зимы.Любопытно, что пользователи сети восторг экстремалов не разделили, заявив, что «рядом с такими людьми кукушки не «кукукают».