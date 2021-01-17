Сколько еще вакцины и когда получит Санкт-Петербург, в котором набирает обороны всеобщая вакцинация от коронавирусной инфекции? Об этом на своей страничке «ВКонтакте» рассказал, подводя итоги минувшей недели, губернатор Александр Беглов.В прошедшую семидневку градоначальник поучаствовал в очередном заседании федерального оперативного штаба под началом вице-премьера Татьяны Голиковой. Центральным вопросом стала массовая вакцинация.В Петербурге на сегодня работают 70 прививочных пунктов, а скоро откроются еще 30. Число петербуржцев, желающих поставить прививку от «ковида», растет.– В Петербург уже поступило 42 692 дозы вакцины, – сообщил Беглов. – В течение января ожидаем поступления еще порядка 88 000 доз.Всего на сегодня в Петербурге привили от коронавируса 22 349 человек, из них 3913 – дважды. В пунктах вакцинации в запасе 20 343 комплекта вакцины.