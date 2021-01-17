Следующая календарная неделя в Санкт-Петербурге вберет в себя и морозы, и оттепель, и приятную мягкую зиму с пушистым снегом. Такой прогноз дает Гидрометцентр России. Начнется семидневка с комфортного минуса на градуснике.– Небольшой снег, умеренный ветер. Температура воздуха днем – четыре-шесть градусов ниже нуля, – описывают предстоящий понедельник, 18 января, в Северо-Западном Росгидромете. – На дорогах местами гололедица.Аналогичная погода задержится в Петербурге и на вторник, 19 января. А вот в среду, 20 числа, заметно похолодает: ночью температура опустится до 11-13 градусов, а в пригородах и до минус 16. При этом днем воздух прогреется лишь до 8-10 градусов мороза.Впрочем, морозная волна быстро отступит. И уже в пятницу, 22 января, в Северной столице будет «ноль», уверяют синоптики. А в субботу, 23 числа, и вовсе обещают плюсовую температуру.В Ленобласти температурный разброс традиционно больше, в зависимости от района. Но тенденции будут теми же, что и в Петербурге: потепление в начале и конце недели с серьезным «минусом» (плоть до минус 20 ночью) в ее середине.