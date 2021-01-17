Пламя и дым поднялись над проспектом Непокоренных: загорелась Калининская овощебаза. О полыхающей овощебазе службам сообщили очевидцы.– Горит двухэтажное здание бывшей столовой. На втором этаже огнем охвачено 400 квадратных метров, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.Столовую тушат по повышенному номеру сложности, настолько сильно огонь успел распространиться.– Час назад оттуда уехал – было все спокойно, – пишет в сети сотрудник овощебазы Тимур.Местные предполагают, что причиной пожара мог стать способ обогрева: для этого на базе используют солярку и тепловые пушки.По данным МЧС, никто в пожаре, к счастью, не пострадал.