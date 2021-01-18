Привычная погода возвращается в Санкт-Петербург с началом новой недели. 18 января в городе обещают немного солнца, немного снега и небольшой «минус» на градуснике. А рассыпанные по улицам реагенты уже привели к тому, что под ногами у горожан - слякоть.- В понедельник в Петербурге ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха утром составит -6...-8, днем -4...-6 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.На 7:45 утра в Северной столице практически безветренно. После морозов, ставших привычными за прошлую неделю, на улице есть ощущение тепла, хотя контрольные термометры показывают -7.8 градуса.Давление составляет 761,9 мм ртутного столба, а влажность достигает 93%.Примерно такая же погода будет и во вторник, а со среды вновь немного похолодает, но обойдется без сильных морозов.