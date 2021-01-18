Настоящая зима, все же пришедшая в этот раз в отличие от прошлого сезона, особенно порадовала любителей лыжного спорта. Они отправились в пригороды Петербурга, чтобы насладиться свежим воздухом и скоростью. Кто-то добирался до лыжни своим ходом, а других повезли «Лыжные стрелы». Первые в этом году.- Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, как и в прошлые годы, организованы полюбившиеся горожанам массовые лыжные старты «Лыжные стрелы» – пригородные электропоезда, отправляющиеся по выходным дням с Финляндского и Московского вокзалов на снежные трассы в поселки Орехово и Шапки, - сообщает пресс-служба ведомства.Отметим, что проезд в электричках бесплатных, но для этого надо получить специальный билет в районом отделе спорта.Поезд привозит лыжников утром - отправление в Шапки с Московского вокзала в 10:25, а в Орехово с Финляндского - в 9:10, и забирает обратно около четырех часов вечера.В 2021 году запланировано 10 выездов в каждом направлении. Программа «Лыжных стрел» включает в себя дистанции на 15 км, 10 км, 5 км и пешеходную (скандинавскую) ходьбу. Пока запланировано десять дней выезда, вплоть до 20 марта.