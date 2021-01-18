Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге опять погас. Но если пошлый раз это было дело рук хулиганов, закидавших пламя снежками, то теперь причина ЧП осталась неизвестной, ее устанавливают.- Вечером 17 января прохожие обратили внимание на то, что Вечный огонь на Марсовом поле не горит и позвонили в аварийную службу, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «ПетербургГаза».На Марсово поле срочно приехали ремонтники. Они проверили оборудование, которое оказалось полностью исправно. Специалисты включили пламя в горелке и восстановили привычный вид мемориала «Борцам Революции».Напомним, что 17 декабря двое молодых людей забросали снежками Вечный огонь, потушив его. В отношении них было возбуждено дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Хулиганам грозит штраф до сорока тысяч рублей, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев.Отметим, что после революции Марсово поле действительно было местом массового захоронения погибших.