Необычное зрелище могли видеть днем минувшего воскресенья жители Василеостровского района Петербурга и те горожане, которые оказались на углу Уральской улицы и набережной Смоленки. В реке, ломая лед, резвились и «купались» два вездехода.- Народ, подскажите что за аппараты рассекали сегодня по реке Смоленке? - написал в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» случайный свидетель происходящего.Специалисты из числа пользователей соцсетей тут же определили марку и рассказали в комментариях к посту, что это - вездеход «Шерп». Машина, созданная в Петербурге специально для покорения болот и непролазных грязей.Впрочем, зачем было ездить на такой технике, стоимостью в несколько миллионов рублей по центру Петербурга, осталось для горожан загадкой: «Богатые пересели с крутых тачек и решили понтануться. Другого объяснения на кой фиг на вездеходе тащиться в город, я не вижу».