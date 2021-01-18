Пока в Московском регионе фиксируют рекордные морозы - ночью температура в столице опускалась ниже -23, а в Подмосковье доходило до -31 (!), Петербург «нежится» от зимнего тепла. В город вернулась обычная для середины января погода с небольшим снегом и умеренными морозами.- Санкт-Петербург возвращается в норму. Сегодня, 18 января, синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять теплая периферии циклонического вихря. Его стараниями ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет слабый снег, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.Стараниями циклона температура воздуха в городе составит -5…-7 градусов. По Ленинградской области разброс чуть больше - от 4 до 9 со знаком минус. Ветер ожидается западный и юго-западный, от слабого до умеренного, скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и составит 761 мм ртутного столба, что около нормы.Также будет и 19 января, на Крещение. А вот 20 числа в Петербурге опять немного подморозит, до -10 градусов днем.