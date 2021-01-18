Жители Санкт-Петербурга продолжают обследоваться на наличие коронавируса. Однако за последнее время число ежедневных тестирований заметно снизилось. По данным Смольного на понедельник, 18 января 2021 года, за последние сутки анализы сдали более 16 тысяч человек.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 16389 человек, - сообщили в администрации Северной столицы.Также в Петербурге наблюдается рост числа новых зараженных. Так, на выходных ежедневный прирост превысил 3,3 тысяч человек. Общее число заболевших за время пандемии уже приближается к 300 тысячам горожан.При этом сметность от инфекции в Петербурге снизилась. За сутки подтвердилась гибель от коронавируса 59 человек. Всего с начала пандемии погибли 8847 жителей Северной столицы.Количество свободных «ковидных» коек достигло максимума с начала 2021 года. Из 12 488 развернутых сейчас не занято 25,9 процента коек.СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: