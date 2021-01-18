Полицейские Красносельского района задержали двух хулиганов, которые напугали местных жителей стрельбой из автомата. Поиграть «в войнушку» в парке Сосновая поляна, как оказалось, решили три молодых уроженца Твери.- 17 января в полицию поступило сообщение от 63-летней женщины о том, что в парке Сосновая поляна слышны громкие хлопки. Сотрудники МВД незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали троих уроженцев Тверской области, в возрасте от 20 до 29 лет. С места происшествия изъят предмет, похожий на охолощенный автомат, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.Как позднее оказалось при проверке документов, один из молодых мужчин уже был ранее судим. Теперь, возможно, у него появится и вторая судимость. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия группой лиц».Виновным грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы до семи лет.