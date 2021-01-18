В одном из хостелов Санкт-Петербурга произошла поножовщина. В пять часов вечера субботы, 16 января 2021 года, в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о ножевом ранении у постояльца хостела, расположенного в доме 18 по Тамбовской улице. Правоохранители немедленно выехали на место и задержали подозреваемого.- Как выяснили полицейские, 37-летний постоялец хостела во время ссоры вспорол живот 33-летнему мужчине, приезжему из Мурманской области, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Раненного экстренно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. У мужчины колото-резанная рана брюшной стенки с повреждением внутренних органов, в том числе и печени. Пациента отправили на операцию. На данный момент опрашивать его нельзя.О задержанном известно, что ранее он был несколько раз судим за кражи и грабежи. На данный момент он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.