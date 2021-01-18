Полицейские Пушкинского района Санкт-Петербурга ищут грабителя, который, прямо как в голливудских боевиках, пришел на автозаправочную станцию в Шушарах с мешком для денег и пистолетом.- В ночь на 18 января в полицию поступило сообщение о нападении на АЗС. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и установили, что неизвестный мужчина вошел в помещение станции и, угрожая оператору предметом, похожим на пистолет, забрал 60 тысяч рублей выручки, после чего с места происшествия скрылся, - информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Известно, что нападение произошло около четырех часов утра, когда на заправке не было никого, кроме оператора. Он решил не рисковать и увидев направленный в лицо пистолет, безропотно отдал деньги из кассы.Сейчас по факту ЧП идет проверка, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.