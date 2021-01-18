18 января 1943 года произошло знаменательное событие. В этот день, в ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали ряды обороны фашистских подразделений и разомкнули кольцо вокруг Ленинграда. С Днем прорыва блокады жителей уже Санкт-Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов.- Уважаемые ленинградцы – петербуржцы! Дорогие ветераны! 78 лет назад был пробит стратегически важный коридор на Большую землю. Наступательная операция «Искра» повернула вспять ход битвы за Ленинград. Угроза его взятия фашистами была ликвидирована. Мы гордимся беспримерным подвигом отцов и дедов, выстоявших в огненном кольце. Память о тех, кто отдал жизнь ради счастья будущих поколений, навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в тексте обращения, которое приводит пресс-служба Смольного.Также с поздравлениями к горожанам обратилась и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Эти героические дни навсегда в наших сердцах. Вечная слава героям города на Неве».В честь памятных событий в разных районах Северной столицы пройдут памятные мероприятия, а уже через несколько дней город масштабно отметит годовщину полного снятия фашистской блокады.