В Санкт-Петербурге полуторагодовалый малыш попал в детскую больницу с сильным отравлением каплями от насморка. В семь часов вечера воскресенья, 17 января 2021 года, в полицию поступила телефонограмма из детского стационара номер 19 о том, что к ним госпитализировали мальчика в тяжелом состоянии.- В сообщении из больницы говорилось о том, что в 16:57 часов врачи скорой помощи забрали малыша из квартиры дома 8 по Звездной улице. У мальчика острое пероральное отравление препаратом от насморка. Ребенок находится в тяжелом состоянии, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Известно, что семья у ребенка полная: 27-летняя мать и 33-летний отец. Оба безработные. Семья на профилактическом учете не состоит.На данный момент полиция проводит проверку для того чтобы установить все детали произошедшего.