Комитет по благоустройству Петербурга увеличил список опасных отходов, которые петербуржцы могут сдать на утилизацию. Теперь помимо батареек, ламп, ртутных термометров и оргтехники экомобили принимают еще бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.Собранные раздельно опасные отходы отвозятся на лицензированное предприятие, где их перерабатывают и безопасно утилизируют. Такая услуга удобна тем, что можно выбрать для себя подходящий день и место сдачи.- В 2020 году всего в Петербурге через экобоксы и экомобили раздельно собрано порядка 89 тонн опасных отходов: около 23 тонны ламп и 870 кг термометров, свыше 63 тонн батареек и 2 тонн оргтехники, - отметили в комитете по благоустройству.Ознакомиться с полным списком адресов и временем стоянки экомобилей можно здесь.