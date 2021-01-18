Еще 55 жителей Санкт-Петербурга стали жертвами коронавирусной инфекции. Данные по суточной смертности приводит общероссийский Оперативный штаб. Общее число жертв болезни в городе на Неве приближается к девяти тысячам.- По состоянию на утро 18 января в России зафиксирован 471 смертельный случай среди пациентов, болевших коронавирусной инфекцией. В том числе 73 - в Москве и 55 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».Всего по стране с начала пандемии умерло уже 66 037 человек. На первом месте Москва - 12 541 случай, на втором Петербург, где количество смертей от «ковида» приближается к девяти тысячам - 8902 на данный момент.Кроме того, за сутки в городе заболели еще 3287 человек (это небольшое снижение по отношению к прошлому дню), а вылечились 1168, что втрое меньше воскресного показателя.В активном состоянии болезни находятся 103 559 петербуржцев.