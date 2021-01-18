Молодая пара из Санкт-Петербурга спасла молодого лабрадора, выброшенного на мороз с отрубленным хвостом. В воскресенье, 17 января 2021 года, в группе помощи собакам в социальной сети появился рассказ о 9-ти месячном щенке по имени Джерри. Малыша нашли на дороге. Собаке срочно требовалась помощь, так как кто-то очень жестоко с ним поступил - с хвостика красавца буквально сняли кожу.- Какой-то нелюдь отрубил ему хвост. Ребята взяли его себе, вылечили насколько это было возможно, - рассказали активисты.Спустя время Джерри нашли хозяина, но вскоре он отказался от собаки.Активисты бросились помогать малышу, разместив в социальных сетях информацию о поиске доброго и хорошего хозяина для Джерри. Чудо все же произошло. Спустя сутки новый хозяин объявился.- Нашлась семья, готовая усыновить малыша. Он должен отправиться в новый дом в следующие выходные.