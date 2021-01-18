Петербургские полицейские нашли хулигана, который нарисовал свастику на одной из стен нижнего вестибюля станции метро «Проспект Славы». Сам запрещенный в РФ нацистский символ появился в подземке вечером 16 января, его заметила дежурная по станции. Свастику немедленно стерли, а поисками злоумышленника занялись правоохранительные органы.- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД России установлен и доставлен в полицию 16-летний ученик одной из школ города. Подросток изобличен в том, что, находясь в вестибюле станции метро «Проспект Славы», нарисовал маркером соответствующее изображение, - сообщает пресс-служба полицейского Главка.Горожан особенно возмутило, что это произошло в канун годовщины прорыва блокады Ленинграда.По итогу, в отношении школьника возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». И хотя ответственность по ней не слишком высока - от штрафа (до 40 тысяч рубле) до обязательных, исправительных работ или ареста на три месяца, судимость ляжет неприятным пятном на биографию подростка.