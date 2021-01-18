В Санкт-Петербурге полиция задержала трех мужчин и одну женщину, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров. Как стало известно в понедельник, 18 января 2021 года, подозреваемые действовали по классической схеме - звонили старикам, представляясь медицинскими работниками, и продавали им дешевые таблетки под видом дорогих лекарств.- Подозреваемые приобрели в теневом сегменте сети Интернет базы данных медицинских организаций с информацией о пациентах. Они звонили пенсионерам и убеждали их в необходимости срочной операции. В качестве альтернативы предлагалось лечение редкими дорогостоящими лекарствами, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Вместо дорогих лекарств мошенники продавали старикам БАДы из магазинов спортивного питания. \\"Курс лечения\\" обходился пострадавшим от 10 до 162 тысяч рублей. Всего полиция установила шесть эпизодов мошенничества на общую сумму более 450 тысяч рублей.Сейчас все четверо подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.