1 февраля 2021 года Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге перестает принимать документы на оформление вида на жительство в Суоми от граждан России. Но паниковать рано: процесс переносится в визовый центр.- Подача заявлений на оформление разрешения на пребывание (ВНЖ) в Финляндии с 01.02.2021 года переносится из Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге в Визовый центр Финляндии, - говорится в сообщении консульства на странице ВКонтакте.Там также напоминают, что россияне могут получить и визу на въезд в Суоми, однако для простых туристов граница по-прежнему закрыта.- Заявления на получение визы по-прежнему принимаются лишь у некоторых категорий граждан. Ограничения на пересечение внешней границы Финляндии, то есть границы с Россией, и на въезд из других третьих стран сохраняются как минимум до 9 февраля 2021 года, - отмечают в консульстве.Власти соседней страны честно говорят, что в ближайшее время ситуация не изменится. При этом с 27 января возобновляется авиасообщение с Россией. Самолеты из Петербурга в Хельсинки будут летать дважды в неделю.