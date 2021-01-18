В Санкт-Петербурге полиция разбирается в драке со стрельбой, произошедшей из-за дорожного конфликта. Около 2:30 часов ночи 17 января 2021 года в отделение Выборгского района поступило сообщение от 38-летнего жителя дома на проспекте Культуре о стрельбе во дворе.- Как оказалось, звонивший мужчина - водитель автомобиля Lexus. Между ним и тремя другими мужчина возник конфликт на дороге. Началась словесная перепалка в ходе которой заявитель три раза выстрелил из своего травматического пистолета \\"Оса\\" по одному из оппонентов. После этого мужчины избили водителя, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.Полицейские установили, что противниками водителя оказались мужчины в возрасте от 32 до 37 лет, двое из них не работают, а один трудится такелажником на предприятии. Старшего из них госпитализировали в больницу с ранениями шеи, живота и левого предплечья. Всех остальных, включая владельца иномарки, доставили в больницу.Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.