Тело молодой женщины с множественными гематомами на теле нашли вечером 17 января в одном из жилых домов Выборга. Труп сразу вызвал сомнение у полицейских, приехавших на вызов. К делу подключились следователи СК.- В результате выезда было установлено, что в одной из комнат своей 2-х комнатной квартиры обнаружен труп женщины 1992 года рождения, неработавшей, с множественными гематомами на теле, - сообщает источник в правоохранительных органах.Вместе со следователями на место происшествия приехали и судмедэксперты, которые сняли отпечатки пальцев с трупа и внутренних поверхностей квартиры. После этого тело женщины отправили в морг для выяснения точной причины смерти.Сейчас по факту произошедшего ведется доследственная проверка, решение о возбуждении уголовного дела будет принято по ее результатам.У погибшей осталось трое детей возрастом от 2 до 10 лет.