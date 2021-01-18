Место под строительство нового дельфинария в Санкт-Петербурге могут изменить после того, как жители Калининского района, где по плану должно было появиться заведение, высказались резко против. Как пишут в понедельник, 18 января 2021 года, \\"Невские новости\\", генеральный директор дельфинария Олег Костов отметил, что мнение горожан будет учитываться. Ранее районная администрация разместила опрос местных жителей в социальной сети.- Я еще не видел данных опроса, нужно понимать сколько голосов против. Если около 70 % голосов против, то тогда, наверное, строительства никакого не будет в Калининском районе, — отметил директор дельфинария.Костов добавил, что рассматриваются другие площадки для строительства: на улице Ярослава Гашека и Долгоозерной улице.Отметим, что большинство петербуржцев (71%), принявших участие в опросе, высказались против строительства дельфинария, заявив, что это тюрьма для дельфинов.