Погода на северо-западе России меняется, а за ней меняется и дорожная обстановка. Так, власти Ленинградской области предупреждают водителей о «снежных фонтанах», которые могут ждать их на региональных трассах.- 27 в Ленобласти на этой неделе трансформируется в -4 со снегом. Дорожные службы региона внимательно следят за погодой и готовят роторные снегоочистители для сброса снежных валов с края проезжей части. «Снежный фонтан» от такой машины может достигать в высоту нескольких метров, особенно эффективны они для уборки подтаявшего снега, - сообщает пресс-служба областного правительства.Разумеется, снег такие машины отбрасывают далеко на обочину, но некоторый шлейф в виде взвеси может тянуться и сзади. Поэтому автомобилистам стоит быть внимательнее и не превышать разрешенную скорость, а также увеличить дистанцию до соседей по потоку.