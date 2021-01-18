В честь годовщины прорыва блокады Ленинграда все ветераны получили право бесплатного проезда на автобусах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В понедельник, 18 января 2021 года, компания \\"Питеравто\\" сообщила, что в честь праздника в течение четырех дней будет возить всех ветеранов вне зависимости от их места жительства и гражданства.- 18 января, а также 26, 27 и 28 января — в дни празднования 78-летия прорыва блокады и 77-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистского окружения в годы Великой Отечественной войны — компания \\"Питеравто\\" обеспечит бесплатный проезд ветеранов на всех своих автобусах в Петербурге и Ленинградской области, - рассказал перевозчик.Право распространяется на инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Речь идет не только о социальных, а также всех коммерческих маршрутах компании.