Очередной любитель сладкого попал в руки правоохранительных органов Санкт-Петербурга. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который 15 января пытался вынести из магазина на Шереметьевской улице аж 108 шоколадок.- Наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в гипермаркете сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники незамедлительно прибыли на место и задержали посетителя магазина, который без оплаты пронес через кассовый узел упаковку чая и 108 плиток шоколада общей стоимостью 7500 рублей, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.Рассовать по карманам такое количество сладкого было нереально, поэтому все «покупки» мужчина сложил в рюкзак и попытался уйти не заплатив.Интересно, что вскоре тот же супермаркет вновь попал в сводку происшествий. На этот раз из магазина пытались украсть кассеты для бритвенных станков почти на 14 тысяч рублей.Обоих воришек передали в руки полиции.