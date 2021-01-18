Стало известно о пострадавших в аварии на пересечении улиц Бухарестской и Олеко Дундича в Санкт-Петербурге, где автомобиль влетел в толпу пешеходов. ДТП произошло в час дня понедельника, 18 января 2021 года. В итоге в больнице оказались три человека.- На пересечении улиц Бухарестской и Олеко Дундича произошло столкновение автомобилей \\"Хендай\\" и \\"Фольксваген\\". В результате столкновение последняя иномарка вылетела на тротуар, где совершила наезд на пешеходов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.Двух пешеходов госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Состояние еще одной женщины, 71-летней пенсионерки, врачи оценили как тяжелое.По факту дорожной аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Работа экстренных служб на месте ДТП продолжается.