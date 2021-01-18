Участки двух региональных трасс в ленинградской области приведут в порядок на федеральные деньги. Гостилицкое шоссе и дорогу Красное Село - Гатчина - Павловск, проходящие по территории региона, отремонтируют по общероссийской программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».- Ленобласть получает полмиллиарда рублей из федерального бюджета на обновление трасс, входящих в петербургскую агломерацию. Средства выделены распоряжением Правительства России. Протяженность дорожной сети агломерации по территории Ленинградской области составляет 1112 км, - сообщает пресс-служба регионального правительстваВ этот объем включаются федеральные и региональные трассы, а также местные улицы в восьми муниципалитетах Ленобласти: городах: Сертолово, Кировск, Всеволожск, Никольское, Кудрово и Мурино, а также поселке городского типа Рощино и в деревне Гостилицы.