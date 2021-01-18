В понедельник, 18 января 2021 года, в День прорыва блокады Ленинграда, в Санкт-Петербурге простились со знаменитой блокадницей Ираидой Скрипачевой. Пенсионерка умерла 14 января в возрасте 89 лет. Ираида Борисовна на протяжении долгих лет была почетным председателем общественной организации \\"Жители блокадного Ленинграда\\".- Своей энергией и неравнодушием Ираида Борисовна скрепляла блокадное братство. Про таких людей, как она, Ольга Берггольц сказала “крещенные блокадой”, – подчеркнул губернатор Александр Беглов. Он отметил, что Ираида Борисовна была светлым, добрым и отзывчивым человеком.Благодаря общественной организации, которую Ираида Скрипачева возглавляла с 2003 года, она помогала решать значимые для ветеранов и блокадников вопросы.Отпевание Ираиды Скрипачевой прошло в Спасо-Преображенском соборе.