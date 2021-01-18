В курортном городе Сестрорецк, входящем в состав Санкт-Петербурга, построят новую котельную. Как сообщили в Смольном в понедельник, 18 января 2021 года, она обеспечит теплом будущее общежитие для сотрудников больницы №40. Решение о строительстве было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства города.- Больница № 40 в Сестрорецке – один из лучших стационаров города. Мы многое делаем для ее развития. Строятся новые корпуса, а также общежитие квартирного типа для сотрудников больницы. Чтобы обеспечить их теплом, нужна новая котельная, - сказал Александр Беглов.Одноэтажная блочно-модульная котельная расположится в поселке Репино на Приморском шоссе. Мощность ее составит 1,2 МВт.Участок для строительства – смежный с тем, на котором сейчас строятся пять корпусов общежития квартирного типа для сотрудников больницы - будет передан инвестору в аренду на три года.