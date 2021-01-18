Удаленная работа стала трендом 2020 года и продолжает оставаться таковой и в новом году. Многие петербургские компании отправили сотрудников на дистанционку, а некоторые набирают новых уже указывая «домашний» режим работы. При этом зарплаты могут быть достаточно неплохими. Кому сколько платят, выяснил сервис подбора персонала «Работа.Ру»- Традиционно высокие зарплаты предлагают IT-специалистам. Так, от 180 тысяч рублей готовы платить Backend-разработчику. Ему предстоит заниматься масштабированием сервиса, разработкой новых проектов и интеграций, а также участием в построении архитектуры и оптимизации производительности, - сообщает пресс-служба сервиса.Если вы понимаете, что написано выше, то работа вам вполне подойдет.Разработчик программного обеспечения для клиентской поддержки может получать до 150 000 рублей. Столько же готовы платить и менеджеру по продажам в секторе b2b - бизнес для бизнеса.На 120 тысяч вправе рассчитывать продюсер школы онлайн-курсов. А вот другая дистанционная школа готова платить 100 тысяч учителю физики.