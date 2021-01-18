В администрации Ленинградской области отчитались о готовности к проведению Крещенских купаний, которые состоятся во вторник, 19 января 2021 года. Так, безопасность верующих, которые примут участие в массовых купаниях, будут обеспечивать 329 сотрудников федеральных и областных спасательных подразделений, инспекции по маломерным судам и представители администраций муниципальных образований.- Для оперативного реагирования будет привлечено 103 единицы специальной техники. Также на каждом объекте будут присутствовать бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в администрации региона.Напомним, что в этом году для проведения купаний на Крещение в Ленобласти организовано 32 места. Купели прошли обследование инспекциями МЧС.Напомним, что в этом году крещенские купания будут проходить с соблюдением социальной дистанции. На открытом воздухе она должна составлять 1,5-2 метра, а в закрытых местах для переодевания – не более одного человека на 4 квадратных метра.