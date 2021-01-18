В городе Ломоносов Санкт-Петербурга более ста ясеней стали жертвами опасного вредителя. В понедельник, 18 января 2021 года, специалисты садово-паркового хозяйства города приступили к вырубке деревьев, пораженных изумрудной узкотелой златкой. До вечера понедельника здесь снесут более 30 деревьев, а до конца января садовники хотят успеть вырубить все 109 ясеней, в которых обнаружен опасный вредитель.-Сейчас златка зимует внутри стволов, но, когда наступит весна, есть опасность, что она может распространиться и на другие районы Петербурга. Физически златка способна совершать путешествия до 20 километров. И чтобы опасный паразит не начал распространяться по городу, все древесные остатки будут сожжены, - рассказали в комитете по благоустройству города.Взамен погибших деревьев будут высажены новые. Но скорее всего уже не ясени, а лиственницы и дубы.Образцы ясеней с сегодняшней вырубки ученые заберут с собой в университет, чтобы исследовать и саму древесину, и личинки златки, которые поселились в ней. Прежде всего предстоит ответить на два важных вопроса: как давно златка поселилась в Петербурге, и насколько хорошо она переносит наш северный влажный климат.