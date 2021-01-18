За 2020 год специальные комплексы фотовидеофиксации зафиксировали более 3,5 миллионов нарушений в Санкт-Петербурге. Как отметили в комитете по информации и связи в понедельник, 18 января 2021 года, это на 18 процентов больше, чем в 2019 году.- Самыми многочисленными по итогам 2020 года стали нарушения скоростного режима – более 3,4 миллионов (98 процентов от всех нарушений). В декабре количество зафиксированных нарушений ПДД составило 140 тысяч, - отметили в комитете.Согласно данным ГИБДД, с января по ноябрь в Петербурге произошло более 4,7 тысяч ДТП, более 80 процентов из которых произошли по вине нарушителей дорожного движения.Сейчас за дорогами в городе следят более 270 комплексов фотовидеофиксации нескольких типов – стационарных, передвижных и мобильных. В текущем году их количество будет значительно увеличено.