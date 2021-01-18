В Санкт-Петербурге наблюдается рост числа выздоровлений от коронавирусной инфекции. Об этом в Смольном рассказали в понедельник, 18 января 2021 года. Отмечается, что на третьей неделе года общее число активных больных снизилось на 5,4 процентов про сравнению с неделей ранее.- Также на третьей неделе по сравнению с предыдущей зафиксировано снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом на 3,1 процента. 18 января это снижение продолжилось, - рассказали в комитете по здравоохранению.Однако в правительстве говорят, что расслабляться рано. Снижение, вероятнее всего, связано с длительными новогодними выходными. Сейчас можно ожидать новый рост, так как множество горожан вернулись на работу и учебы, а инкубационный период инфекции в среднем по 7-8 дней.Настороженность и готовность системы здравоохранения к возобновлению роста ежедневной госпитализации должны сохраняться еще минимум три недели – даже при некоторых позитивных тенденциях к снижению распространения инфекции, которые мы сейчас наблюдаем.