На юго-западе Санкт-Петербурга построят транспортно-логистический комплекс. По словам Смольного, инвестор получит землю на Волхонском шоссе возле порта «Бронка». Решение уже принято на совещании городского правительства. Как считает губернатор, городу не хватает добротных складских площадей с классом B+. В будущем комплексе будут принимать, отпускать и хранить различные непродовольственные изделия и товары.- Крупный бизнес нуждается в доступных и качественных логистических услугах. Поэтому создание универсального перегрузочного транспортно-логистического комплекса «Юго-Западный» – перспективный проект, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.Ожидается, что благодаря комплексу повысится привлекательность смежных территорий для инвесторов. Кроме того, на месте создадут примерно 300 рабочих мест. Срок возведения комплекса не более трех лет. На все про все потратят больше 2 млрд рублей.