Вслед за стационарами-трансформерами в Санкт-Петербурге приступили к созданию таких же поликлиник. О ноу-хау, необходимом во время пандемии коронавируса, рассказал губернатор Александр Беглов в ходе традиционного обращения к жителям Северной столице на «Радио России».- В поселках Песочный и Дибуны реконструируют поликлинику №70. В планах не только расширить терапевтическую и педиатрическую службы, но и открыть на базе медучреждения подстанцию скорой помощи и дневной стационар на 100 мест. Там появится КТ для больных коронавирусом, куда можно попасть через отдельный вход. Можно сказать, что мы приступили к созданию не только стационаров, но и поликлиник, в основе которых лежит принцип трансформера, - отметил Беглов.Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге создали с нуля четверть коек для больных инфекцией. Чтобы дальше проще и оперативнее перепрофилировать медучреждения, приняли решение создавать так называемые трансформеры.